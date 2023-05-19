İstanbul'da yeni konut kampanyası 7500 TL taksitle ev! Başvuru şartları ve ödeme koşulları belli oldu

İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla fırsatlarla dolu yeni bir kampanya daha hayata geçiyor. İşte İstanbul'da düzenlenen kampanyanın başvuru şartları ve ödeme koşulları...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “ilk Evim, İlk İşyerim” ve “Yeni Evim” kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor.

Türkiye’nin alanlarında lider iki şirketi Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbulda evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacaklar müracaat edecek

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Yüzde 20 peşinat 120 ay vade

İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Gençlere yüzde 20 kontenjan

Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Yeşil projeleri destekliyor

Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Arnavutköy'de yapılacak

İstanbul Havalimanı ve diğer gerçekleşecek büyük projelerin merkezinde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy, her detayı özenle düşünülmüş, yenilikçi uygulamalara yer verilen bir proje olarak ilk ev sahiplerini bekliyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy’de çocuklarınız için de her şey düşünüldü. Projede çocuklarınızın keyifle vakit geçireceği ve sosyalleşeceği çocuk oyun parkı ve onların iyi düzeyde eğitim alabileceği eğitim kurumları yer alıyor. Hem çocuklarınız hem sizler için güven ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşam başlıyor. Yeni bir sayfa açmak ve yeniliklerle buluşmak için siz de Yenişehir Evleri Arnavutköy projesine kura başvurunuzu yapın