İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

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Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Eskici, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin TBMM'nin açılmasıyla kısa sürede tüm yurda yayıldığını söyledi.

Eskici, "Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görevleriniz arasındadır." ifadelerini kullandı.

Halk oyunlarının oynandığı törende, farklı dallarda sporcular gösteri sundu.

Karşıyaka ilçesinden açılan yelken, kürek ve kano ekibi de "Anadan Ataya" sloganıyla taşıdığı Türk bayrağını, tören alanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dağcılık ekibi ise Türk Telekom binasından Türk bayrağıyla iniş gerçekleştirdi.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açılmasıyla sona eren törene, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'nde hazır bulundu.