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McDonald’s Türkiye 19 Mayıs ruhunu coşkuyla kutluyor!

McDonald’s Türkiye 19 Mayıs ruhunu coşkuyla kutluyor!

McDonald’s Türkiye, sponsorluğunu üstlendiği ay yıldızlı takımların bugüne kadar elde ettiği büyük zaferleri de içeren reklam filmi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutluyor!

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Dünyanın en değerli hızlı servis restoran zinciri McDonald's, cumhuriyetimizin 100. yılında da  Türk sporuna destek vermeye ve gençlere ilham olmaya devam ediyor.

A Milli Erkek Futbol, A Milli Kadın Futbol, eMilli Takım ve A Milli Kadın Voleybol takımlarının resmi sponsorluk sürelerini 4 yıl daha uzatan McDonald's Türkiye, Türkiye’nin 19 Mayıs’ı kutladığı reklam filmi yayınladı.

McDonald's Türkiye reklam filminde milli takımların bugüne kadar elde ettiği büyük zaferlere de gönderme yaparak, gelecekteki yeni zaferlerde de kırmızı-beyaz renklere destek vermeye devam edeceğini coşkulu bir dille aktarıyor.

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