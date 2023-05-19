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Komşular sesi duyup telefona sarıldı! Ankara'da çok feci olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Komşular sesi duyup telefona sarıldı! Ankara'da çok feci olay

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Atlılar Caddesi'ndeki evlerinde İsmail K. (49) ile eşi Hacer K. (48) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, eşini bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hacer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, ekipler zanlıyı olay yerinden kaçamadan gözaltına aldı.

Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Hacer K'nin cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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