Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs kutlalamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, etkinlikler kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Demir, gençlerin, cumhuriyetin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Kutlama programında, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hatay

Hatay'daki tören TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, 8. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'deki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler, "Özgürlük Ateşi Kortej Yürüyüşü ve Bayrak Koşusu" kapsamında konteyner kentten Tosyalı Kapası Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Spor salonunda devam eden törenlerde Vali Erdinç Yılmaz, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'in günün anlam ve önemini dair konuşmalarının ardından şiirler okundu, spor gösterileri sunuldu.

Törende, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere yardımda bulunan gönüllülere plaket verildi.