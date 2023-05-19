BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.252,31
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası görev vermeyi düşündüğü iki isim ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası görev vermeyi düşündüğü iki isim ortaya çıktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Fahrettin Koca'ya cumhurbaşkanı yardımcılığı, İbrahim Kalın'a da Dışişleri Bakanlığı koltuğunu vermeyi düşündüğünü yazdı.

Abone ol

14 Mayıs seçimleri sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Gözler 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna çevrildi.

Fahrettin Koca Seçim çalışmaları kadar seçim sonrası hazırlıklar da hızlandı. Affını isteyerek aday olmayan Fahrettin Koca'nın seçim sonrası yeniden kabinede olacağı konuşuluyor.

Fahrettin Koca cumhurbaşkanı yardımcısı olacak iddiası

AK Parti kulislerinde konuşulanları Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında aktardı:

"AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda. Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor. 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı öne sürülüyor. MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında

ÖNCEKİ HABERLER
Ülkü Ocakları 100 bin gence ODAK2023 yazılımı hediye edecek
Ülkü Ocakları 100 bin gence ODAK2023 yazılımı hediye edecek
Komşular sesi duyup telefona sarıldı! Ankara'da çok feci olay
Komşular sesi duyup telefona sarıldı! Ankara'da çok feci olay
AB, yaptırımlardan kaçanları engelleyecek
AB, yaptırımlardan kaçanları engelleyecek
Süper Lig ekibi, Alexis Sanchez ile görüşmelere başladı
Süper Lig ekibi, Alexis Sanchez ile görüşmelere başladı
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
McDonald’s Türkiye 19 Mayıs ruhunu coşkuyla kutluyor!
McDonald’s Türkiye 19 Mayıs ruhunu coşkuyla kutluyor!
Belçika Prensesi orduda askeri eğitim alacak
Belçika Prensesi orduda askeri eğitim alacak
Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
İstanbul'da yeni konut kampanyası 7500 TL taksitle ev! Başvuru şartları ve ödeme koşulları belli oldu
İstanbul'da yeni konut kampanyası 7500 TL taksitle ev! Başvuru şartları ve ödeme koşulları belli oldu
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a konuştu! "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a konuştu! "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır"