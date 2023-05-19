Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası görev vermeyi düşündüğü iki isim ortaya çıktı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Fahrettin Koca'ya cumhurbaşkanı yardımcılığı, İbrahim Kalın'a da Dışişleri Bakanlığı koltuğunu vermeyi düşündüğünü yazdı.

Abone ol

14 Mayıs seçimleri sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Gözler 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna çevrildi.

Fahrettin Koca Seçim çalışmaları kadar seçim sonrası hazırlıklar da hızlandı. Affını isteyerek aday olmayan Fahrettin Koca'nın seçim sonrası yeniden kabinede olacağı konuşuluyor.

Fahrettin Koca cumhurbaşkanı yardımcısı olacak iddiası

AK Parti kulislerinde konuşulanları Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında aktardı:

"AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda. Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor. 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı öne sürülüyor. MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında