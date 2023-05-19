Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi.

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Volkswagen’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu. Anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.