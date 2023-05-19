Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında, evli mi? Isparta Belediye Başkanı kimdir?

Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocukları var mı sorusu Türkiye'nin gündeminde. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı olan 34 yaşındaki Mürüvvet Başdeğirmen attan düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mürüvvet Başdeğirmen 72 saat uyutulacak.

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Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı sorusun Mürüvvet Başdeğirmen'in geçirdiği kaza sonrası merak konusu. 34 yaşındaki Mürüvvet Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in iki çocuğundan biri.

Atlara merakıyla bilenen ve iyi bir binici olan Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs'ta Isparta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde attan düşürek yaralandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Mürüvvet Başdeğirmen'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi ve ameliyata alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mürüvvet Başdeğirmen kimdir sorusu yaşanan kaza sonrası merak ediliyor. Aslen Ispartalı olan Mürüvvet Başdeğirmen, 34 yaşında. Mürüvvet Başdeğirmen evli mi, çocuğu var mı sorusunun yanıtı bilinmiyor.

Isparta'nın tanınan isimlerinden biri olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı olan Mürüvvet Başdeğirmen son sağlık durumu değerlendirmesi ve yaşadığı kazanın detayları haberimizde.

Dengesini kaybederek attan düştü

Mürüvvet Başdeğirmen, atlara olan sevgisiyle Isparta'da nam salmış bir isim. Öyle ki sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafında bile atları var. İyi bir binici de olan Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs cumartesi günü kendisine ait at çiftliğinde ata biniyordu. Dengesini kaybeden Mürüvvet Başdeğirmen, attan düştü. Çiftlikteki çalışanların fark ettiği kaza sonrası Mürüvvet Başdeğirmen'e ilk müdahale çiftliğe gelen acil sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Mürüvvet Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Mürüvvet Başdeğirmen kimdir?

Mürüvvet Başdeğirmen'in babası Şükrü Başdeğirmen Türkiye'nin tanınmış siyasi isimlerinden biri. Aslen Ispartalı olan Şükrü Başdeğirmen, Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, halen aynı görevi sürdürüyor. 1962 doğumlu olan Şükrü Başdeğirmen İlk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babasıdır.