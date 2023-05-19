İkinci tur seçimde bu şehirlere dikkat! İllerdeki katılım oranları en düşük ve en yüksek...

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bekliyor. Yarışacak iki aday arasında ilk turda 2 milyon 538 bin oy fark vardı. Sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplamı 10 milyona yaklaşıyor. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. İşte illerdeki son durum...

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Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 837, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 594 bin 932, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 208 oy aldı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Sözcü'de yer alan habere göre Oğan'ın oylarının yanı sıra oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur için belirleyici olacak.

Katılım oranının en düşük olduğu 25 il

Yurtiçinde 6 milyon 780 bin 851 kişi sandığa gitmedi. Yurtdışı seçmenleriyle birlikte bu sayı 8.3 milyonu aşıyor. İstanbul’da 1 milyon 76 bin 301, Ankara’da 375 bin 823, İzmir’de ise 335 bin 446 kişi oy kullanmadı.

Türkiye’de seçime katılım oranının en düşük olduğu 25 il ise şöyle:

Ağrı 72.86, Van 78.62, Muş 78.68, Bingöl 78.69, Iğdır 79.06, Kars 79.56, Diyarbakır 81.7, Malatya 81.7, Şanlıurfa 81.83, Bitlis 81.86, Adıyaman 81.98, Mardin 82.76, Ardahan 82.78, Gümüşhane 82.88, Hatay 83.17, Siirt 83.37, Hakkari 83.57, Şırnak 84.6, Batman 84.93 Kahramanmaraş 85.41, Gaziantep 85.69 Elazığ 85.8, Erzurum 86.27, Yozgat 86.63, Aksaray 86.88.

Katılım oranının en yüksek olduğu 10 il

Bolu 91.43, Kocaeli 91.54, Sakarya 91.57, Çanakkale 91.65, Denizli 91.66, Kütahya 91.95, Bilecik 91.98, Manisa 91.99, Amasya 92.14, Düzce 92.26.

Geçerli oy oranının en düşük olduğu iller

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtiçinde 192 bin 214 sandıkta 53 milyon 993 bin 714 kişi oy kullandı. Bu oyların 52 milyon 972 bin 968’i geçerli sayıldı. Geçersiz oy sayısı 1 milyon 20 bin 746 oldu.

Geçersiz oy oranının en yüksek olduğu yerlerin Doğu ve Güneydoğu illerinde olması dikkat çekti:

Ağrı 70.28, Bingöl 74.96, Van 75.83, Muş 75.95, Iğdır 76.89, Kars 77.28, Bitlis 78.91, Diyarbakır 78.97, Adıyaman 79.97, Ardahan 80.04, Şanlıurfa 80.08, Malatya 80.32, Siirt 80.45, Mardin 80.68, Hakkari 80.99.