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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." dedi.

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AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaştı, halkı selamladı.

Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akar, Hunat Camisi yakınındaki çay ocağında oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." ifadelerini kullandı.

Akar, daha sonra cuma namazını Hunat Camisi'nde kıldı.

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