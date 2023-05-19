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Ford Otosan'da üretilen araçlar için önemli karar! İstanbul'a gönderilenler...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ford Otosan'da üretilen araçlar için önemli karar! İstanbul'a gönderilenler...

KOCAELİ'de bulunan Ford Otosan fabrikasında üretilen araçlar, İstanbul'a deniz yoluyla gönderilecek. Ford Otosan'ın ihracat ürünlerini taşıyan tırların trafikten çekilmesiyle trafiğin rahatlaması hedefleniyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda 81 madde görüşülürken kentin trafik yükünün azaltılması amacıyla Ford Otosan fabrikalarında ihracat için üretilen araçların İstanbul'a deniz yoluyla nakledilmesi kararı alındı.

Yurt dışına gönderilecek araçlar...

Bu kapsamda yurt dışına gönderilecek araçlar, MF Gelibolu ve MF Çanakkale gemileriyle İstanbul'daki Maltepe ve Yenikapı limanlarına taşınacak.

Ford Otosan'ın ihracat ürünlerini taşıyan tırların trafikten çekilmesiyle Kocaeli'nin trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

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