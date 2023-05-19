Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki kritik görüşme sona erdi. Görüşmede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5 oya ulaşan Sinan Oğan'ın 2. turdaki tavrının konuşulması bekleniyordu. İki lider görüşme sonrası konuştu. Kılıçdaroğlu "verimli bir görüşme gerçekleştirdik" derken, Özdağ ise kararlarını kısa sürede açıklayacaklarını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı. İki isim görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Lütfedip kabul ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu, "Lütfedip kabul ettiler, kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.

Ziyarete CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

Sinan Oğan'la da görüşüp...

Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kararımızı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Oğan kararını bugün açıklayabilir

Öte yandan cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.