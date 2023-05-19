Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenen kentte 10 bin ağır hasarlı binanın 90 günde yıkılıp enkazlarının da kaldırılacağını söyledi.

Abone ol

Osmaniye Valisi Yılmaz 6 Şubat'taki depremlerden Osmaniye'nin de etkilendiğini ifade etti.

Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Yılmaz, "Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık.

90 gün içinde...

Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz." dedi.