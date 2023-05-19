Serdar Akinan 'Akşener nerde' diye sordu danışmanı Murat İde laf sokunca ikili fena kapıştı

Gazeteci Serdar Akinan, 14 Mayıs seçimleri sonrası sessizliğe gömülen Meral Akşener'in nerede olduğunu sordu. Akşener'in danışmanı Murat İde, "Onca işin arasında, yaş aldıkça okumaları ve tespitleri şaşan gazetecileri de takip ediyor.." deyince ikili arasında sosyal medyada atışma yaşandı.

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14 Mayıs seçimleri sonrası hiç konuşmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.

Partisinin oyları yüzde 9.69'a gerileyen Akşener'in sessizliği hakkında spekülasyonlar birbirini izledi. Altılı masadan ayrılacağı yorumları bile yapıldı.

Akşener'i merak eden isimlerden birisi de gazeteci Serdar Akinan oldu. Akinan, Twitter hesabından "Akşener nerde?" diye sordu. Sorusuna yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'den geldi.

"Hayırdır Murat sen ne ara tüylendin böyle?"

İde'nin Akinan'a yanıtı polemiğin fitilini ateşledi. Akşener'in Genel Merkez'de olduğunu söyleylen İde, "Onca işin arasında, yaş aldıkça okumaları ve tespitleri şaşan gazetecileri de takip ediyor.." deyince Akikan'dan Hayırdır Murat sen ne ara tüylendin böyle? Koltuk seni de mi bozdu?" cevabı geldi.

Murat İde: Atar gider bana göre değil