BIST 4.502
DOLAR 19,80
EURO 21,44
ALTIN 1.249,58
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Serdar Akinan 'Akşener nerde' diye sordu danışmanı Murat İde laf sokunca ikili fena kapıştı

Serdar Akinan 'Akşener nerde' diye sordu danışmanı Murat İde laf sokunca ikili fena kapıştı

Gazeteci Serdar Akinan, 14 Mayıs seçimleri sonrası sessizliğe gömülen Meral Akşener'in nerede olduğunu sordu. Akşener'in danışmanı Murat İde, "Onca işin arasında, yaş aldıkça okumaları ve tespitleri şaşan gazetecileri de takip ediyor.." deyince ikili arasında sosyal medyada atışma yaşandı.

Abone ol

14 Mayıs seçimleri sonrası hiç konuşmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.

Partisinin oyları yüzde 9.69'a gerileyen Akşener'in sessizliği hakkında spekülasyonlar birbirini izledi. Altılı masadan ayrılacağı yorumları bile yapıldı. 

Akşener'i merak eden isimlerden birisi de gazeteci Serdar Akinan oldu. Akinan, Twitter hesabından "Akşener nerde?" diye sordu. Sorusuna yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'den geldi.

"Hayırdır Murat sen ne ara tüylendin böyle?"

İde'nin Akinan'a yanıtı polemiğin fitilini ateşledi. Akşener'in Genel Merkez'de olduğunu söyleylen İde, "Onca işin arasında, yaş aldıkça okumaları ve tespitleri şaşan gazetecileri de takip ediyor.." deyince Akikan'dan Hayırdır Murat sen ne ara tüylendin böyle? Koltuk seni de mi bozdu?" cevabı geldi.

Murat İde: Atar gider bana göre değil

ÖNCEKİ HABERLER
19 Mayıs günü Miçotakis'ten iftira! Türkiye sert tepki gösterdi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
19 Mayıs günü Miçotakis'ten iftira! Türkiye sert tepki gösterdi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
Bisiklet Fest devam ediyor! Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı
Bisiklet Fest devam ediyor! Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı
Kızılcık Şerbeti Kayhan kim oynuyor, Kıvılcım'ın kocası gerçek adı nedir?
Kızılcık Şerbeti Kayhan kim oynuyor, Kıvılcım'ın kocası gerçek adı nedir?
Çin'den Orta Asya ülkelerine çağrı: İlişkilerde yeni çığır açalım!
Çin'den Orta Asya ülkelerine çağrı: İlişkilerde yeni çığır açalım!
CHP'nin Suriyelileri gönderme planının ayrıntıları belli oldu PKK devletçiğini tanıma iddiası
CHP'nin Suriyelileri gönderme planının ayrıntıları belli oldu PKK devletçiğini tanıma iddiası
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altında da yaşandı
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altında da yaşandı
Gökçen Oğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan kimin kızı?
Gökçen Oğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan kimin kızı?
Maltepe'de yangın dehşeti! Akrabalarını ziyarete gelen talihsiz adam ağır yaralandı
Maltepe'de yangın dehşeti! Akrabalarını ziyarete gelen talihsiz adam ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs Pazar günü orada halkla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs Pazar günü orada halkla buluşacak
Sandık görevli paraları kaç gün sonra ödenir, seçim ücretleri nereden alınacak?
Sandık görevli paraları kaç gün sonra ödenir, seçim ücretleri nereden alınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Ford Otosan'da üretilen araçlar için önemli karar! İstanbul'a gönderilenler...
Ford Otosan'da üretilen araçlar için önemli karar! İstanbul'a gönderilenler...