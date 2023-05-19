19 Mayıs günü Miçotakis'ten iftira! Türkiye sert tepki gösterdi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti. Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi: "Bu özel günün, Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz"

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Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Ermeni çeteleri tarafından işgal edilen Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Yunanistan için adeta "provokasyon günü" oldu.

Miçotakis'ten soykırım iftirası

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı Twitter paylaşımı ile sözde Pontus soykırımından bahsetti, Türkiye'ye iftira attı. Miçotakis, "Pontus Rumlarının soykırıma uğradığı bu günü içtenlikle anıyoruz. Çoğu imha edildi. Bir kısmı vatanını terk edip kaçmak zorunda kaldı. Pontus soykırımının uluslararası tanınırlığı için çabamız devam ediyor. Adalet yerini bulana kadar anmaya devam edeceğiz" dedi.

Miçotakis'in provokatif paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.

"Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders"

Bakanlıktan, Yunanistan’da asılsız iddialar kapsamında bugün düzenlenen etkinlikler ve iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu eşsiz kurtuluş mücadelesinin dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini aldığının altı çizildi.

"Beyhude bir çaba olarak görüyoruz"

Açıklamada, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla Türkiye'yi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."