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Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altında da yaşandı

Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altında da yaşandı

HATAY'da, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizin derinliklerinde Atatürk portresinin olduğu Türk bayrağı açtı.

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Görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığının katkılarıyla Samandağ ilçesi açıklarında dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi ve Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü dalgıçları da katıldı.

Ekip, su altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin ve "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yazıldığı Türk bayrağı açtı.

Hatıra fotoğrafının ardından dalgıçlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına su altına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Dalış etkinliğinde denizin derinliklerindeki doğal yaşam ve güzellikler de görüntülendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun su altına taşındığı etkinlik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından canlı yayınlandı.

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