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BM, alarm verdi! Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenme krizi!

BM, alarm verdi! Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenme krizi!

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör olaylarına yol açtığı açlık ve yetersiz beslenme krizi konusunda alarm verdi.

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BM Nijerya ofisi, terör olayların yaşandığı Nijerya'nın Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde yağış mevsimi, gıda güvenliği ve beslenme krizine ilişkin program düzenledi.

Programa, BM Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Schmale, programın ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeydoğudaki gıda güvensizliğinin oldukça endişe verici olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yaklaşık 4,3 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Schmale, insani yardım ortaklarının bu sayıdan sadece 300 bine ulaşabildiğini söyledi.

Schmale, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki yaygın açlık ve yetersiz beslenme krizinin tamamen felakete dönüşmesini önlemek için insani yardım faaliyetlerinin arttırılması amacıyla acilen 396 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kuzeydoğu bölgelerinde 5 yaşın altındaki yaklaşık 2 milyon çocuğun bu yıl yetersiz beslenmeye maruz kalabileceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Schmale, şunlar kaydetti:

"Zaten yaklaşık 700 bin çocuk şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında; bu da iyi beslenen çocuklara kıyasla ölme olasılıklarının 11 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Hayatta kalabilmeleri için acil müdahaleye ihtiyaçları var."

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