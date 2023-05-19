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Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi

Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden ve 555 turisti taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

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Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, sabah Trabzon Limanı'na giriş yaptı.

Geminin taşıdığı Rus turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, 420 personelin görev yaptığı geminin akşam Soçi'ye doğru yola çıkacağını belirtti.

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