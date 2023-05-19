Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Türkiye'nin pop starı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.

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Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı. Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:

"Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu"