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Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Türkiye'nin pop starı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı. 

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Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.  Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle: 

"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar

Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu"

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