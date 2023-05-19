Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz buluşma! İstanbul Modern'i ziyaretinde duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaret etti ve burada konuşma yaptı. "Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlerle buluşacağını açıkladı.

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Kültür sanat alanında yapılanlara ve yapılacaklara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gençlerle bir araya geleceğini duyurdu. Erdoğan, "Rami Kışlası doluyor taşıyor, 24 saat gençlere açık. Nasip olursa Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip icraatı en az yapılan işlerin başında ne geliyor derseniz kültür sanat derim. Maalesef özgün kültür sanat ürünleri ortaya çıkarmada arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemedik.

Haliç Kongre Merkezi'nin durumunu İstanbullular iyi bilir. Bir taraftan o kokulardan geçilmeyen Haliç'i bugünkü hale getirdik. Taksim'deki temelinden yıkılmaya başlayan AKM'nin daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlayın. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nu yıkıyoruz dediğimizde de neler söylendiğini hatırlayın. Attığımız her adımda bize neler yaptılar neler... İstanbul Modern olarak bu işin ikinci etabını da hayal etmiyordum. Şu andaki İstanbul Modern'i görmüş olduk dünya İstanbul'u İstanbul Modern'le farklı şekilde tanıyacaktır.

"Gençlerde bir araya geleceğim"

Rami Kışlası, Ankara'da Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphanemiz oldu. Doluyor taşıyor, 24 saat gençlere açık. Nasip olursa bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim. Onlarla bu bayramı kutlayacağız. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler, korku iklimi oluşturarak insanları sindirmeye çalıştılar. Biz tuzakları bozduk. Kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak her türlü eseri, projeyi teşvik ediyoruz. Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz."

Sayıyı 42'den 121'ye çıkarttık

Ülkemize, sanatçılarımıza ve sanatseverlere hizmet edecek kültür sanat dünyamızın altyapısını güçlendiriyoruz. Ne kadar birileri eserleri karalamak için yalan kampanyaları yürütse de milletimiz bu değeri görüyor. Kültür merkezlerimizin sayısını 42'den 122'ye çıkarttık. Yurt dışına kaçırılan 12 bin eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk.

"Bu bir zihinsel devrimin önemli adımıdır"

Türkiye'nin değerlerini, ülkemizin zengin birikimini kucaklamaya devam edeceğiz. Çok yönlü gayretlerimizin yeni sevincini paylaşmak için bir aradayız. İstanbul Modern'in yeni binasını gerçekten sanat camiamıza kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Eczacıbaşı ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu bir zihinsel devrimin önemli adımıdır.