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Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı

ÇANAKKALE’de CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı sosyal medyada yaptığı depremzede paylaşımları nedeniyle görevden alınarak, disipline sevk edildi. 

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14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinin ardından Çanakkale'de CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef alan bir paylaşım yaptı.

Doğan yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Bunun üzerine CHP Kadın Kolları İl Yönetimi harekete geçti. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, yönetim kurulu kararıyla görevden alınarak, disipline sevk edildi.

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