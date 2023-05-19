Volkswagen'in elektrikli ticarisi ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu

Volkswagen, hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz için Goodyear yaz, kış ve dört mevsim lastiklerini seçti.

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Goodyear açıklamasına göre, Volkswagen, ID. Buzz ve ailenin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik versiyonu ID.Buzz Cargo modellerinde orijinal ekipman olarak Goodyear lastiklerini tercih ediyor.

Kuru ve ıslak hava koşullarındaki yol tutuşu için tercih edilen ve üstün konfor için tasarlanan Eagle F1 Asymmetric 5, 18 inçlik donanımlar için sunulacak. Yağışlı havalarda sağladığı yol tutuşunu ve etkileyici verimlilik değerlerini testlerde aldığı sonuçlarla kanıtlayan lastik, ID. Buzz’ın elektrik elektrikli güç aktarma organlarından gelen tahrik gücüne cevap verirken, konforlu ve sessiz bir sürüşü de sunuyor.

ID. Buzz ailesi için karda ve buzlu yollarda optimum performans sağlaması için tercih edilen Goodyear UltraGrip Performance+, kuru zeminde de güçlü bir yol tutuşu sağlamak üzere tasarlanmış. Lastik modeli ayrıca suda kızaklama riskini de en aza indiren özellikler içeriyor. Goodyear'ın geniş kış lastiği yelpazesinin bir parçası olan UltraGrip Performance+, özellikle buz ve kar koşulları için tasarlandığını işaret eden "3PMSF" logosuna da sahip.

Goodyear’ın ID. Buzz ailesine sunduğu dört mevsim çözümü ise Vector 4Seasons Gen-3, her türlü hava koşulunda çok yönlü performansı isteyenlerin beğenisini topluyor. Bu lastik modeli de aynı zamanda 3PMSF logosuyla birlikte geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Tüketici OE Genel Müdürü Hans Vrijsen, Volkswagen’in ID. Buzz modeli için lastik tedarik etmek üzere seçilmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Mevcut üç lastik modelimizle her türlü koşulu karşılıyoruz. Elektrikli bir araç olması nedeniyle, yuvarlanma direncini en aza indirmeye ekstra özen gösterdik. Elektrifikasyon Goodyear'ın stratejisinin önemli bir parçası, elektrikli araçların taleplerine ve performansına uygun geniş bir lastik yelpazesine sahibiz." ifadelerini kullandı.