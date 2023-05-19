BIST 4.502
DOLAR 19,80
EURO 21,44
ALTIN 1.249,58
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Volkswagen'in elektrikli ticarisi ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu

Volkswagen'in elektrikli ticarisi ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu

Volkswagen, hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz için Goodyear yaz, kış ve dört mevsim lastiklerini seçti.

Abone ol

Goodyear açıklamasına göre, Volkswagen, ID. Buzz ve ailenin tamamen yük ve eşya taşımacılığına yönelik versiyonu ID.Buzz Cargo modellerinde orijinal ekipman olarak Goodyear lastiklerini tercih ediyor.

Kuru ve ıslak hava koşullarındaki yol tutuşu için tercih edilen ve üstün konfor için tasarlanan Eagle F1 Asymmetric 5, 18 inçlik donanımlar için sunulacak. Yağışlı havalarda sağladığı yol tutuşunu ve etkileyici verimlilik değerlerini testlerde aldığı sonuçlarla kanıtlayan lastik, ID. Buzz’ın elektrik elektrikli güç aktarma organlarından gelen tahrik gücüne cevap verirken, konforlu ve sessiz bir sürüşü de sunuyor.

ID. Buzz ailesi için karda ve buzlu yollarda optimum performans sağlaması için tercih edilen Goodyear UltraGrip Performance+, kuru zeminde de güçlü bir yol tutuşu sağlamak üzere tasarlanmış. Lastik modeli ayrıca suda kızaklama riskini de en aza indiren özellikler içeriyor. Goodyear'ın geniş kış lastiği yelpazesinin bir parçası olan UltraGrip Performance+, özellikle buz ve kar koşulları için tasarlandığını işaret eden "3PMSF" logosuna da sahip.

Goodyear’ın ID. Buzz ailesine sunduğu dört mevsim çözümü ise Vector 4Seasons Gen-3, her türlü hava koşulunda çok yönlü performansı isteyenlerin beğenisini topluyor. Bu lastik modeli de aynı zamanda 3PMSF logosuyla birlikte geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Tüketici OE Genel Müdürü Hans Vrijsen, Volkswagen’in ID. Buzz modeli için lastik tedarik etmek üzere seçilmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Mevcut üç lastik modelimizle her türlü koşulu karşılıyoruz. Elektrikli bir araç olması nedeniyle, yuvarlanma direncini en aza indirmeye ekstra özen gösterdik. Elektrifikasyon Goodyear'ın stratejisinin önemli bir parçası, elektrikli araçların taleplerine ve performansına uygun geniş bir lastik yelpazesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı
Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz buluşma! İstanbul Modern'i ziyaretinde duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz buluşma! İstanbul Modern'i ziyaretinde duyurdu
Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı
Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı
Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi
Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kızılcık Şerbeti Mustafa kimdir, Fatih'in abisi Mustafa gerçekte kim oynuyor?
Kızılcık Şerbeti Mustafa kimdir, Fatih'in abisi Mustafa gerçekte kim oynuyor?
BM, alarm verdi! Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenme krizi!
BM, alarm verdi! Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenme krizi!
Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
Serdar Akinan 'Akşener nerde' diye sordu danışmanı Murat İde laf sokunca ikili fena kapıştı
Serdar Akinan 'Akşener nerde' diye sordu danışmanı Murat İde laf sokunca ikili fena kapıştı
19 Mayıs günü Miçotakis'ten iftira! Türkiye sert tepki gösterdi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
19 Mayıs günü Miçotakis'ten iftira! Türkiye sert tepki gösterdi: Kendi karanlık tarihinizle yüzleşin
Bisiklet Fest devam ediyor! Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı
Bisiklet Fest devam ediyor! Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı