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İnanılmaz bir yoğunluk var! Kuyruğun ucu gözükmüyor

İnanılmaz bir yoğunluk var! Kuyruğun ucu gözükmüyor

İSTANBUL'un simge yapılarından Kız Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

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19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Salacak sahiline geldi. Restorasyonun ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ne gitmek için uzun kuyruk oluştu.

Bu ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilen Kız Kulesi'ne sahilden 2 motorla ulaşım sağlanıyor.

Kuleyi gezenler, memnuniyetlerini dile getirirken ücretsiz ziyaret süresinin uzatılmasını istedi.

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