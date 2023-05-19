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Soydan Soydaş kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı Ferhunde Hanımlar'da oynamış

Soydan Soydaş kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı Ferhunde Hanımlar'da oynamış

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde Kayhan, tüm gerçekleri açıklayacak ve her şeyi alt üst edecek. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ilk kocası Kayhan'a hayat veren oyuncu, gerçekte kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında, dizileri hangisi?

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Her cuma akşamı ekrana gelen Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da merak ediliyor. Yeni bölüme bu akşam Kayhan'ın itirafları damga vuracak. Para için her şeyi yapan, Leman'ı kandıran Kayhan'ı gerçekte kim oynuyor, Kayhan gerçek adı ne soruları merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kayhan'a oyuncu Soydan Soydaş hayat veriyor. Peki kimdir Soydan Soydaş, kaç yaşında, dizileri hangisi? 

Soydan Soydaş kimdir?

Ünlü oyuncu Soydan Soydaş, 18 Haziran 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aynı zamanda memleketi Ankara'dır. Babası işçi, annesi ise öğretmendir. 47 yaşındaki oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde tiyatro bölümünü okudu.

Soydan Soydaş dizileri

Ferhunde Hanımlar
Küçük Ağa
Beşinci Boyut
Makber
Mükemmel Çift
Kızım Nerede
Senin Uğruna
Aman Annem Görmesin
Çıngıraklı Top
Gümüş
Dönme Dolap
Eksik Sayfalar
Kedi Özledi
Küçük Kıyamet
Güllerin Savaşı
Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?
Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır.

Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

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