BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.247,33
HABER /  POLİTİKA

Erzurum'da İYİ Parti ilçe binası taşlı saldırıya uğradı

Erzurum'da İYİ Parti ilçe binası taşlı saldırıya uğradı

ERZURUM'da, İYİ Parti ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Abone ol

Erzurum'un bir ilçesinde bulunan İyi Parti ilçe binası, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında polis, binada inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

Öte yandan İYİ Parti binasına saldıran kişi yada kişiler binanın çevresinde bulun bayrakları da yırtarak yere attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Milli Gazete

İmamoğlu miting yaparken olaylar çıkmıştı

Öte yandan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs tarihinde Erzurum'da gerçekleştirdiği miting sırasında olaylar çıkmıştı. Bir grup ellerinde taşları miting alanındaki vatandaşlara atmıştı. İmamoğlu otobüs üzerinde konuşma yaptığı esnada yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
İBB'nın basın davetinde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı yazıldı
İBB'nın basın davetinde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı yazıldı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu
Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil
Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları barış anlaşmasını görüştü
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları barış anlaşmasını görüştü
Soydan Soydaş kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı Ferhunde Hanımlar'da oynamış
Soydan Soydaş kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı Ferhunde Hanımlar'da oynamış
Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
"Canımızı depremden daha çok yaktı" diyerek Bakan Hulusi Akar'dan yardım istedi
"Canımızı depremden daha çok yaktı" diyerek Bakan Hulusi Akar'dan yardım istedi
İnanılmaz bir yoğunluk var! Kuyruğun ucu gözükmüyor
İnanılmaz bir yoğunluk var! Kuyruğun ucu gözükmüyor