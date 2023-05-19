Erzurum'da İYİ Parti ilçe binası taşlı saldırıya uğradı

ERZURUM'da, İYİ Parti ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Abone ol

Erzurum'un bir ilçesinde bulunan İyi Parti ilçe binası, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında polis, binada inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

Öte yandan İYİ Parti binasına saldıran kişi yada kişiler binanın çevresinde bulun bayrakları da yırtarak yere attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Milli Gazete

İmamoğlu miting yaparken olaylar çıkmıştı

Öte yandan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs tarihinde Erzurum'da gerçekleştirdiği miting sırasında olaylar çıkmıştı. Bir grup ellerinde taşları miting alanındaki vatandaşlara atmıştı. İmamoğlu otobüs üzerinde konuşma yaptığı esnada yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı.