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AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen duyurular ile Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavı tarihlerini duyurdu. İşte 2023 AÖF final sınav tarihleri ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

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Binlerce öğrenci AÖF bahar dönemi final sınavları ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor.  Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda 2023 AÖF sınav takvimi ile birlikte AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihleri de açıkladı. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mı yapılacak? İşte detaylar...

AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF ders geçme notu

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşten yukarı olması gerekmektedir. 

Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'te yapılacak. 

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