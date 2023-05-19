Emrah Altıntoprak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Emrah Altıntoprak boyu kaç?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Nefes kesecek yeni bölümde merak edilen isimlerden biri de Fatih ve Nursema'nın abisi Mustafa oldu. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'yı kim oynuyor, gerçek adı nedir? Emrah Altıntoprak hangi dizilerde rol aldı?

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Her cuma akşamı ekrana gelen Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da merak ediliyor. Dizide Mustafa'yı Emrah Altıntoprak canlandırıyor. Emrah Altıntoprak'ın hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncular arasında yer alan Emrah Altıntoprak, birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Emrah Altıntoprak hakkında bilgiler...

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Bilgi Üniversitesi Sahne ve Performans Sanatları mezunudur.

Emrah Altıntoprak, tiyatro çalışmaları yanı sıra Drawings and Dreams, Cinayet Masası İstanbul, Bir Başkadır, Menajerimi Ara, Ayak İşleri gibi film ve dizilerde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Dünyada Karşılaşmış Gibi / Sahne Teknisyeni - 2018

Kürk Mantolu Madonna / Oyuncu - 2017

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kızılcık Şerbeti (Mustafa, TV Dizisi 2022)

Masumlar Apartmanı (Barkın, TV Dizisi 2021)

Ayak İşleri (Turgay, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Hakan, TV Dizisi 2020-2021)

Bir Başkadır (TV Dizisi 2020)

Söz (TV Dizisi 2017)

Cinayet Masası İstanbul (Metin Cengiz, TV Dizisi 2017)

Drawings and Dreams (Ege, Kısa Film 2014)

Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?

Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır.

Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.