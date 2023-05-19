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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la 1 saat baş başa görüştü! 'İsteklerine boyun eğmeyeceğim' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la 1 saat baş başa görüştü! 'İsteklerine boyun eğmeyeceğim' demişti

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul etti. Baş başa görüşme bir saat sürdü.

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14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 50+1 koşulunun gerçekleşmemesi sebebiyle gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Seçimlerin ikinci turuna 9 gün kaldı. Ata İttifakı'nın adayı Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusuydu. 

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü. 

Dolmabahçe'deki sürpriz görüşme, Erdoğan'ın resmi planında yer almıyordu. İki isim ikinci tura 9 gün kala başbaşa özel görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

'İsteklerine boyun eğmeyeceğim' demişti

CNN International'a konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda yüzde 5'i aşkın oy oranına sahip Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söylemiş; Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki yorumlara yanıt olarak da Erdoğan, "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim. İktidarı belirleyecek olan, halktır" demişti.

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