Cumhurbaşkanı Erdoğan: Projeler hazırladık mültecilerin geri dönüşünü sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'a konuştu. Erdoğan'ın seçimin ikinci turuna ilişkin açıklamalarının dikkat çektiği röportajın devamı yayınladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu.
Çok tartışılan mülteciler konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "ülkelerine dönmelerini sağlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız." dedi.
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