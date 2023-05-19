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Michy Batshuayi sosyal medyada paylaştı görenler bir anlık şaşkınlık yaşadı

Michy Batshuayi sosyal medyada paylaştı görenler bir anlık şaşkınlık yaşadı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken Michy Batshuayi takımının ilk golünü atmayı başarmıştı. Golcü oyuncu sosyal medyadan paylaşımla herkesi şaşırttı. Batshuayi'nin tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan çok konuşuldu.

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Süper Lig'in 34. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Michy Batshuayi karşılaşmanın 11. dakikasında takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor ardından ise Trabzonspor'u boş geçmeyen Michy Batshuayi, ilginç bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanan Belçikalı yıldızın giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan çok konuşuldu.

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