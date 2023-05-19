Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderinin konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak’ın konvoyuna, intihar saldırısı düzenlendi.Abone ol
Cemaat-i İslami Partisinden yapılan açıklamaya göre, miting düzenlemek için Belucistan’ın Zhob bölgesine giden Hak’ın konvoyuna intihar saldırısı yapıldı.
Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak’ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetti.
Parti yetkilileri, 4'ü ağır 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.