BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.247,33
HABER /  DÜNYA

İspanya alevlere teslim oldu! Orman yangınında 600 kişi tahliye edildi, 8 bin hektarlık alan kül oldu!

İspanya alevlere teslim oldu! Orman yangınında 600 kişi tahliye edildi, 8 bin hektarlık alan kül oldu!

İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.

Abone ol

İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi. 260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.

Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçtiğimiz yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Taneyle soğan aldığımız günler gelecek"
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Taneyle soğan aldığımız günler gelecek"
ABD ve Tayvan, ticaret girişiminin ilk aşaması üzerinde anlaştı
ABD ve Tayvan, ticaret girişiminin ilk aşaması üzerinde anlaştı
Kılıçdaroğlu'nun HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı ortaya çıktı Akşener detayı da var
Kılıçdaroğlu'nun HÜDA Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu alkışladığı ortaya çıktı Akşener detayı da var
KPSS başvuru ücreti 2023 KPSS ÖABT-Eğitim Bilimleri KPSS başvuru ücreti
KPSS başvuru ücreti 2023 KPSS ÖABT-Eğitim Bilimleri KPSS başvuru ücreti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Projeler hazırladık mültecilerin geri dönüşünü sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Projeler hazırladık mültecilerin geri dönüşünü sağlayacağız
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Michy Batshuayi sosyal medyada paylaştı görenler bir anlık şaşkınlık yaşadı
Michy Batshuayi sosyal medyada paylaştı görenler bir anlık şaşkınlık yaşadı
Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı
Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderinin konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi
Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderinin konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi
İstanbul'da organ ticareti operasyonu
İstanbul'da organ ticareti operasyonu
Tekirdağ'da 870 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 870 litre kaçak içki ele geçirildi
Emrah Altıntoprak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Emrah Altıntoprak boyu kaç?
Emrah Altıntoprak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Emrah Altıntoprak boyu kaç?