ABD ve Tayvan, ticaret girişiminin ilk aşaması üzerinde anlaştı

ABD ve Tayvan, ticaret girişimlerinin gümrük ile sınır prosedürleri, düzenleyici uygulamalar ve küçük işletmeleri kapsayan ilk aşaması üzerinde anlaşmaya vardı.

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ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakerelerini sonuçlandırdığı bildirildi.

Açıklamada, girişim kapsamında yapılan ilk anlaşmanın, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, iyi düzenleyici uygulamalar, hizmetler iç düzenleme, yolsuzlukla mücadele ile küçük ve orta ölçekli işletmeler alanlarını kapsadığı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmayla ABD'li işletmelerin Tayvan'a ve Tayvanlı müşterilere daha fazla ürün sağlarken, özellikle küçük ile orta ölçekli işletmeler için her iki pazarda da yatırım ve ekonomik fırsatları kolaylaştırabilecek daha şeffaf, kolaylaştırılmış düzenleyici prosedürlerin oluşturulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın, işçiler ve işletmeler için inovasyonu ile kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla ticaret ortaklığını derinleştireceği, ABD ile Tayvan arasındaki ticareti geliştireceği ifade edildi.

Anlaşmanın gelecek haftalarda imzalanacağı belirtilen açıklamada, imzalanmasının ardından ABD ve Tayvan'ın, tarım, dijital ticaret, çalışma ve çevre standartları, devlete ait işletmeler, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar dahil olmak diğer ticaret alanları için müzakerelere başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, söz konusu anlaşmanın ABD-Tayvan ekonomik ilişkisini güçlendirmede önemli bir adımı temsil ettiğini ifade etti.

Anlaşmanın iki ülkenin nasıl birlikte çalışabileceğini ve karşılıklı ticaret önceliklerini nasıl ilerletebileceğini gösterdiğine işaret eden Tai, "Bu müzakerelere devam etmeyi ve 21. yüzyılın acil ekonomik zorluklarını ele alan sağlam ve yüksek standartlı bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

ABD yönetimi, geçen yıl ağustosta, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurmuştu.