Dolmabahçe'de kritik görüşme! AK Parti'den peş peşe Sinan Oğan açıklaması: "Oy oranı gerçekten bir başarıdır"

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı kabul etmişti. Kritik görüşme sonrası AK Parti'den peş peşe açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza dağ, katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'ın Sinan Oğan'la görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 50+1 koşulunun gerçekleşmemesi sebebiyle gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Seçimlerin ikinci turuna 9 gün kaldı. Ata İttifakı'nın adayı Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusuydu.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Dolmabahçe'deki sürpriz görüşme, Erdoğan'ın resmi planında yer almıyordu. İki isim ikinci tura 9 gün kala başbaşa özel görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

AK Parti'den peş peşe Sinan Oğan açıklaması

Kritik görüşme siyaset gündemine oturken, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan son dakika açıklaması geldi.

tv100'de Az Önce Konuştum programına konuk olan Numan Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın Sinan Oğan ile görüşmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

Kurtulmuş: Sinan Oğan'a oy verenler...

Kurtulmuş açıklamasında, ''Görüşmenin içeriğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı gerçekten bir başarıdır. Oy veren seçmenleri analiz ettiğiniz zaman temel önceliklerinin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü olduğunu terör örgütleriyle mücadeleyi son derece ciddiye alan bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz. Zaten Millet İttifakı'na da vermemiş. Orada gördüğü hem PKK hem de FETÖ ile teması açık sözlerine yansıyan hususlar. Oradaki kitlenin ikinci turda iki seçeneği kaldı. Bir tarafta terörle etkin bir şekilde mücadele eden Tayyip Erdoğan, diğer tarafta 'PYD mi bize düşmanlık edecek' diyebilecek kadar aymazlık içerisinde olan Kılıçdaroğlu. Bunu Sinan Oğan'a oy veren kitlenin çok iyi değerlendireceğini biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ülke Tv'de Akşam Baskısı programında kritik görüşmeyi değerlendirdi.

Hamza Dağ: "Görüşmenin önemi var, çünkü siyaset müzakere işi"

Dağ açıklamasında, ''Sayın Oğan'ın Dolmabahçe'de görüşmesini kıymetli buluyorum. Devlet adabı noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5'lik bir oy. Bunun birçok sebepleri var. Bunları da hepimiz tahmin ediyoruz. Özellikle Muharrem Bey'in yaşamış olduğu süreçte tepkisel durumdan da kaynaklanmış olabileceğini tahmin ediyorum. Bu görüşmenin önemi var, çünkü siyaset müzakere işi. Ülkemizin tamamının mutlu olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum.'' ifadelerini kullandı.