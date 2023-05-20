Necip Hablemitoğlu davasında savcılık itiraz etti! Levent Göktaş kaçmıştı yine kaçar!

Necip Hablemitoğlu suikasti davasında cinayetin azmettiricisi olarak suçlanan emekli Albay Levent Göktaş dahil tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 6 sanığın tahliye edilmesine Levent Göktaş'ın operasyonu haber alır almaz kaçmasını örnek göstererek itiraz etti.

Abone ol

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, Fethullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Mahkeme gece yarısı hepsini tahliye etti

Gece saatlerine kadar süren yargılamada, sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Buna göre "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftanın belirli günü imza atmak" şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Levent Göktaş yine firar edebilir!

Bu gelişme üzerine ara karara yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, tahliye kararına itiraz etti. Savcı Ergün'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, sanıklardan Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği hatırlatıldı.

Tanıklara baskı yapabilirler

Bu nedenle iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarılan dilekçede, ayrıca sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri vurgulandı.

Bu kapsamda isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında sanıkların bu aşamada tahliye edilmesinin ölçülü olmadığına işaret edilen dilekçede, söz konusu isimlerin yeniden tutuklanması talep edildi.

Bir üst mahkeme karar verecek

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebini yerinde görmemesi halinde itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.