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Christoph Daum'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu kritik!

Christoph Daum'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu kritik!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ve kanser tedavisi gören Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ve kanser tedavisi gören Christoph Daum'dan kötü haber geldi.

Yoğun bakıma kaldırıldı

RTL'nin aktardığı habere göre Alman teknik direktör Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 69 yaşındaki Alman çalıştırıcının New York'ta bir hastanede yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Daum daha önce kansere yakalandığını duyurmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

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