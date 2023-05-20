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Bomba iddia! Sinan Oğan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayacak

Bomba iddia! Sinan Oğan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi ne yapacağı en çok merak edilen isim olan Sinan Oğan bugün kararını verecek. TV100 ekranlarında siyasal iletişimci Ferhat Murat, Sinan Oğan’ın dünkü görüşmenin ardından bugün kararını açıklayıp "Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum" diyeceğini iddia etti.

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Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sürpriz bir kararla ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüşmesi sonrası flaş bir iddia geldi. ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur oylamasında hangi adayı destekleyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmazken siyasal iletişimci Ferhat Murat TV100 ekranlarında çok ciddi bir iddiada bulundu.

Bugün Erdoğan'a desteğini açıklayacak

Kaynağını açıklamayan Ferhat Murat “Yarın (bugün) sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı’na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek.” diye konuştu.

Koltuk pazarlığı yapıldı mı?

Ferhat Murat, Erdoğan ile Sinan Oğan arasında herhangi bir pazarlık yapılmadığını belirterek, "Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık vs bir siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Bu yüzde 5'in çok büyük bir bölümü, Milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken, kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak."

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ ayrışabilir

Programın diğer yorumcusu gazeteci Şaban Sevinç bunun üzerine şunları söyledi: Sinan Oğan ile Ümit Özdağ arasında bir ayrışma yaşanabilir. Henüz erken bunu söylemek için ama. Zafer Partisi Genel Merkezi, 'Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bizim için de sürpriz oldu' dedi bir kaynağım. 'Zafer Partisi seçmeni, Millet İttifakı'na daha yakın' diyorlar. Bir ayrışma havası var. "

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