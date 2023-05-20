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Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru sordu! HDP ne olacak, ekonomiyi yönetebilecek misiniz?

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru sordu! HDP ne olacak, ekonomiyi yönetebilecek misiniz?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması öncesi, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etmişti. Görüşmede, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dün ziyaret etti.  Görüşmede, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi. Halk TV'nin haberine göre Özdağ; Kılıçdaroğlu'na HDP konusundaki düşüncesini sordu.

Ekonomik enkazla başa çıkabilecek misiniz?

Görüşmede ekonominin durumu da gündeme geldi. Özdağ'ın, "Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz" diye sorduğu öğrenildi. Zirvede anayasa değişikliği konusu da masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ı ziyarete gitti

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu "Güzel bir toplantı yaptık" derken, Zafer Partisi lideri Özdağ da "Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık" deyip karar vereceklerini söylemişti.

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