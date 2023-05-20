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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması başladı! 24 Mayıs'a kadar sürecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması başladı! 24 Mayıs'a kadar sürecek

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için yurtdışında yaşayan Türkler oy vermeye başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Yurtdışında ilk oylar Japonya'da kullanıldı.

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Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için oy verme işlemi başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek. İlk oylar Japonya'da kullanıldı. 

Japonya'da oy verme kuyruğu oldu

Japonya'daki gurbetçiler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 08.00'den itibaren, oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi. 6 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Japonya genelinde yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.

Azerbaycan'da 15 sandıkta oy kullanılıyor

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 sandık kuruldu. Oy verme işleminin 22 Mayıs'a kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor. Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ilk turuna yüzde 60,26 katılım sağlamıştı.

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