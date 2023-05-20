İYİ Parti'den bomba çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak boşuna ümitlenmeyin

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasına günler kala İYİ Parti'den bomba bir Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın isimlerden Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima etti. Meral Akşener'in bugün saat 13:00'te ne diyeceği daha çok merak edilmeye başlandı.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerinin ardından suskunluğa sürünen İYİ Parti'den ikinci tur oylama için ilk çıkış geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün saat 13:00'te yapacağı basın toplantısında ne diyeceği merak konusu olurken, Akşener'e yakın bir isim olan Lütfü Türkkan'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Şehit abisine ettiği küfür sonrası büyük tepki çeken Lütfü Türkkan geriye çekilmişti. Ancak Türkkan'dan vazgeçmeyen Akşener, onu yine Kocaeli birinci sıradan aday gösterdi ve Türkkan14 Mayıs seçimiyle birlikte yeniden Meclis'e girdi.

"... Boşuna ümitlenmeyin"

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'de yaptıkları görüşmenin ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden "Bugünkü gelişmelerden benim anladığım şu; etkili ve yetkili çevreler yoluna çıkmış, boşuna ümitlenmeyin." mesajı paylaştı.

"Yazıklar olsun"... "İYİ Parti havlu attı"...

Türkkan'ın "etkili ve yetkili çevreler yoluna çıkmış, boşuna ümitlenmeyin" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima ettiği ifade ediliyor. Türkkan'ın paylaşımının altına "yazıklar olsun", "İYİ Parti havlu attı, sahada çalışmayacak anlaşılan" yorumları yapıldı.