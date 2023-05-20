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Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?

Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?

Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan hayatını kaybetti. Ceren Gürkan'ın hayatını neden kaybettiği ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?

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Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan'ın neden hayatını kaybettiği araştırılıyor. Peki, Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

Ceren Gürkan kimdir?

Ceren Gürkan, Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayıdır. Ceren Gürkan, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünden mezun oldu. 

Ceren Gürkan, Zafer Partisi'ndeki görevlerinin yanı sıra spiker, radyo sunucusu, seslendirmen, eğitimci ve basın müşaviri olarak görev yapıyordu. 

Ceren Gürkan neden öldü?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Ceren Gürkan'ın ölüm haberini duyurdu. 

Ümit Özdağ paylaşımı;

"Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum."

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