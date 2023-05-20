BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da otomobil pazarında kavga: Yumruklar havada uçuştu, sopa ve muştayla darp ettiler!

BOLU'da Oto Galericiler Sitesi’nde çıkan kavgada 1 kişi aldığı sopa ve muşta darbeleriyle yaralandı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abone ol

Olay, Aşağı Soku Mahallesi Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el otomobil pazarına araç bakmaya gelen 2 arkadaş pazarda gezerken, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 şahısla karşılaştı.

Birbirleriyle laf atışması yapan taraflar arasında daha sonra yumruklar havada uçuştu. İsimleri öğrenilemeyen şahıslar birbirlerine sopa ve muşta ile saldırdı. Kavgada 1 kişi aldığı sopa ve muşta darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, taraflar arasında yaşanan arbede, tarafların yumruk ve muştalı saldırıları, vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
THY Euroleague'de finalin adı belli oldu
THY Euroleague'de finalin adı belli oldu
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Cesedin başında selfie çekmişti! Otopsi raporu çıktı: Ölüm sebebi belli oldu!
Cesedin başında selfie çekmişti! Otopsi raporu çıktı: Ölüm sebebi belli oldu!
Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?
Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?
İYİ Parti'den bomba çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak boşuna ümitlenmeyin
İYİ Parti'den bomba çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak boşuna ümitlenmeyin
Hatay'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Hatay'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
İstanbul'da tramvay raydan çıktı! Gülhane virajını alamadı!
İstanbul'da tramvay raydan çıktı! Gülhane virajını alamadı!
Bomba iddia! Sinan Oğan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayacak
Bomba iddia! Sinan Oğan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayacak
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru sordu! HDP ne olacak, ekonomiyi yönetebilecek misiniz?
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru sordu! HDP ne olacak, ekonomiyi yönetebilecek misiniz?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması başladı! 24 Mayıs'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması başladı! 24 Mayıs'a kadar sürecek
ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vermeye hazırlanıyor!
ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vermeye hazırlanıyor!
Necip Hablemitoğlu davasında savcılık itiraz etti! Levent Göktaş kaçmıştı yine kaçar!
Necip Hablemitoğlu davasında savcılık itiraz etti! Levent Göktaş kaçmıştı yine kaçar!