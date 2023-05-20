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THY Euroleague'de finalin adı belli oldu

THY Euroleague'de finalin adı belli oldu

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

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THY EuroLeague Final Four'da yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler beli oldu. Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena’da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı.

Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi salondan 78-66 üstünlükle ayrılarak diğer final biletini alan diğer bir takım oldu.

İki takım şampiyon olmak için pazar günü karşı karşıya gelecek.

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