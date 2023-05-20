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En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada memur maaşları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarılan açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" denildi.

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İletışim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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