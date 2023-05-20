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Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi

Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi

Binali Yıldırım açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden. Binali Yıldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım aslen Erzincan Refahiye doğumlu. Semiha Yıldırım ile evli olan Binali Yıldırım'ın Erkam, Büşra ve Bülent adında 3 tane çocuğu var.

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AK Parti'nin önde gelen isimlerinden biri olan aynı zamanda AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı da Binali Yıldırım, son günlerde açıklamaları ile gündemden düşmüyor. Seçime günler kala iddialı söylemleri olan Binali Yıldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. 3 dönem Ulaştırma Bakanlığı'da yapan Binali Yıldırım aslen Erzincan Refahiye doğumlu ve şu anda 67 yaşında. Semiha Yıldırım ile evli olan Binali Yıldırım'ın Erkam, Büşra ve Bülent adında 3 tane çocuğu var. 

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 58., 59., 60. ve 61. Hükümet’lerde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Türk siyasetçidir. TBMM’nde 22. Dönem’deAK Parti ’den İstanbul ve 23. Dönem’de AKP’den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AK Parti İzmir milletvekili olarak yer almıştır.

61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştur.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. DönemAK Parti İstanbul ve 23. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. Aynı zamanda en uzun süre aynı bakanlıkta görev yapan ilk isim oldu.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM’nin 28. Başkanı seçildi.

Eşi ve çocukları

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmekte olan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra'nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır.

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