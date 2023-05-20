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Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?

Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?

Seçim dönemindeki açıklamaları ile Binali Yıldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. Eşi Semiha Yıldırım ve çocukları da en çok merak edilen konulardan. Eski Başbakanlardan olan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım aslen Erzincan Refahiye doğumlu ve 69 yaşında. Emekli öğretmen olan Semiha Yıldırım 3 çocuk annesi.

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Televizyon ekranlarındaki açıklamaları ile zaman zaman gündem olan Binali Yıldırım'ın hayatı da merak ediliyor. Eski Başbakanlardan olan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'dır. Emekli öğretmen Semiha Yıldırım 69 yaşında ve aslen Erzincan Refahiye doğumlu. Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi olan Semiha Yıldırım, 3 çocuk annesi. Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Semiha Yıldırım kimdir?

Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de ''Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'' adında bir okul vardır.

Semiha Yıldırım 1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü'nde doğmuştur. İsminin manası ''Cömert kadın'' demektir.[1] İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.[kaynak belirtilmeli] Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkam, Ahmet ve Büşra adında 3 çocukları vardır.

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