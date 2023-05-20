BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  DÜNYA

Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu! "Bölgedeki en büyük tehlike…"

Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu! "Bölgedeki en büyük tehlike…"

11 yıl aranın ardından Arap Zirvesi'ne katılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ankara-Şam görüşme trafiğinin hızlandığı günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp "Bölge için en büyük tehlike Erdoğan" dedi.

Abone ol

Suriye’de 2011’de başlayan savaşın ardından Şam’ın uluslararası diplomasi arenasına dönüşüne sahne olan Suudi Arabistan’daki Arap Birliği zirvesi dün başladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllar sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı.

Suriye son dönemde bir dizi Arap ülkesiyle ve Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atarken Esad da Cidde'deki zirve girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

'İhvancılıkla karışmış Osmanlı zihniyeti'

Esad, zirvede yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti politikalarını kastederek “Bölgemizdeki en büyük tehlikelerden biri tahrif edici İhvancı zihniyetle karışmış yayılmacı Osmanlı zihniyetidir” dedi.

Esad, “Bugün prensiplerden, ahlaktan, dostlardan ve ortaklardan yoksun Batı hegemonyasının bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyadaki uluslararası durumu değiştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. İşlerimizi en az dış müdahale ile yeniden düzenlemek için tarihi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı
Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?
Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?
Arabanızın yazlık bakımlarını ihmal etmeyin!
Arabanızın yazlık bakımlarını ihmal etmeyin!
Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak
Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak
Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi
Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi
En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! Zülfiye nine o anları anlattı: "Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz"
TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! Zülfiye nine o anları anlattı: "Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz"
Bolu'da otomobil pazarında kavga: Yumruklar havada uçuştu, sopa ve muştayla darp ettiler!
Bolu'da otomobil pazarında kavga: Yumruklar havada uçuştu, sopa ve muştayla darp ettiler!
THY Euroleague'de finalin adı belli oldu
THY Euroleague'de finalin adı belli oldu
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Cesedin başında selfie çekmişti! Otopsi raporu çıktı: Ölüm sebebi belli oldu!
Cesedin başında selfie çekmişti! Otopsi raporu çıktı: Ölüm sebebi belli oldu!
Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?
Ceren Gürkan kimdir? Ceren Gürkan neden hayatını kaybetti?