Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu! "Bölgedeki en büyük tehlike…"

11 yıl aranın ardından Arap Zirvesi'ne katılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ankara-Şam görüşme trafiğinin hızlandığı günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp "Bölge için en büyük tehlike Erdoğan" dedi.

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Suriye’de 2011’de başlayan savaşın ardından Şam’ın uluslararası diplomasi arenasına dönüşüne sahne olan Suudi Arabistan’daki Arap Birliği zirvesi dün başladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllar sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı.

Suriye son dönemde bir dizi Arap ülkesiyle ve Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atarken Esad da Cidde'deki zirve girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

'İhvancılıkla karışmış Osmanlı zihniyeti'

Esad, zirvede yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti politikalarını kastederek “Bölgemizdeki en büyük tehlikelerden biri tahrif edici İhvancı zihniyetle karışmış yayılmacı Osmanlı zihniyetidir” dedi.

Esad, “Bugün prensiplerden, ahlaktan, dostlardan ve ortaklardan yoksun Batı hegemonyasının bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyadaki uluslararası durumu değiştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. İşlerimizi en az dış müdahale ile yeniden düzenlemek için tarihi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.