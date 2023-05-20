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Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir’de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

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İstanbul Bahçeşehir’de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı.

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, “Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor” diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.

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