BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da uçurumda mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

Muğla'da uçurumda mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

MUĞLA’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve MAGAME ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen Y.B (28) ile D.K (29), yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleye patika yoldan yürüyüşe başladı. Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ve MAGAME ekibi sevk edildi. Ekipler, kayalıklara inen iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul-İzmir Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ali Babacan'dan ortak liste tepkisi! "15 arkadaşımız hak etmiştir, CHP'nin oylarında artış oldu"
Ali Babacan'dan ortak liste tepkisi! "15 arkadaşımız hak etmiştir, CHP'nin oylarında artış oldu"
Kuru Otlar Üstüne. ne zaman çıkacak oyuncuları ve konusu nedir?
Kuru Otlar Üstüne. ne zaman çıkacak oyuncuları ve konusu nedir?
Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu! "Bölgedeki en büyük tehlike…"
Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu! "Bölgedeki en büyük tehlike…"
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı
Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?
Semiha Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? Semiha Yıldırım gençliği nasıldı?
Arabanızın yazlık bakımlarını ihmal etmeyin!
Arabanızın yazlık bakımlarını ihmal etmeyin!
Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak
Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak
Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi
Binali Yıldırım kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Binali Yıldırım eğitimi
En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
En düşük memur maaşı net 17 bin lira olacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! Zülfiye nine o anları anlattı: "Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz"
TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! Zülfiye nine o anları anlattı: "Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz"
Bolu'da otomobil pazarında kavga: Yumruklar havada uçuştu, sopa ve muştayla darp ettiler!
Bolu'da otomobil pazarında kavga: Yumruklar havada uçuştu, sopa ve muştayla darp ettiler!