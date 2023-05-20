Ali Babacan'dan ortak liste tepkisi! "15 arkadaşımız hak etmiştir, CHP'nin oylarında artış oldu"

Katıldığı canlı yayında CHP listelerinden milletvekili seçilen Deva Partili isimlerle ilgili gelen tepkilere değinen Deva Partisi lider Ali Babacan, "15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir" dedi. Öte yandan ortak liste talebinin CHP'den geldiğini hatırlatan Babacan, birçok ilde kendi adayları nedeniyle CHP'nin oylarında artış olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimleri ve kendilerine gelen “hak etmedikleri vekilleri aldılar” eleştirileriyle ilgili soruları yanıtladı.

Babacan, DEVA Partisi’nin ortak listeyle seçime girme fikrinin CHP’den geldiğini kaydederek,“Sadece DEVA Partisi’yle CHP’nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük” dedi.

Belli kesimlerden gelen “hak etmediler” eleştirilerini gördüklerini kaydeden Babacan, “Bu eleştiri sadece DEVA Partisi için değil aynı zamanda CHP listesinden seçime giren diğer partiler için de geçerli bir eleştiri. Bunun farkındayız, takip ediyoruz. Fakat bu veriler bu eleştirileri doğrulamıyor. Niye diyeceksiniz? Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyu bir önceki seçimlere göre yüzde 2.5 artmış durumda. Yani 22’8 den 25.3’e çıkmış” diye konuştu.

‘Sadullah Ergin’i tartıştılar ama oy artışı yüzde 5.5’

Eski Adalet Bakanı, Sadullah Ergin’le ilgili tartışmaları hatırlatan Babacan, Çankaya, Mersin ve Maraş’taki oy artışlarını örnek verdi, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız, adaylar açıklandıktan sonra bir hafta boyunca hemen hemen her gün Sadullah Ergin Bey’i tartıştılar. Sadullah Ergin Ankara’da CHP birinci bölge adayı oldu. Çankaya’nın olduğu yer. Artık Çankaya’dan CHP’ye oy çıkmaz, Çankayalılar artık CHP’ye oy vermez diye. Birinci bölgedeki Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy artışı 5.5 puan. Kahramanmaraş’ta CHP’nin bir önceki seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 9.5, bu seçimde aldığı oy yüzde 16,3. Mersin’de yüzde 3,8’lik artış var. Bizim Mehmet Emin Ekmen, biliyorsunuz Mersin’den adaydı. 3. sıradaydı ama CHP sanırım yanılmıyorsam 5 kadar milletvekili çıkardı ve Mersin’e ciddi bir hareketlenme geldi.”

‘Teklif CHP’den geldi’

Babacan, ortak liste talebinin CJP’den geldiğini kaydederek, “Yani bizim adaylarımızın olduğu illerin çoğunda çok ciddi ilave bir hareketlenme oldu. Şu da var tabii, ki biz bunu CHP ile ilk görüşmelerimizde de biz dillendirmiştik. Onlar dediler ki gelin beraber tek listeyle girelim. Yani teklif onlardan geldi. Biz gidip de herhangi bir şeyin pazarlığın falan da yapmadık. CHP istedi bizden, beraber girersek daha çok milletvekili çıkacak diye. Simülasyonlar yaptık dediler, gösterdiler. Biz de yaptık simülasyonları, biz de aynı şeyi gördük. Yani sadece DEVA Partisi’yle CHP’nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük. Sadece DEVA’nın, diğer partileri saymıyorum bakın, ortak listeyle girmesinin oluşturduğu artı 18 tane milletvekili çıkıyor. Dolayısıyla onun için biz bunu kabul ettik” şeklinde konuştu.

’15 arkadaşımız hakkıyla seçildi’

Herkesin “suçlu aradığını belirten Babacan, “DEVA’nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Bazen partiler bu suçluyu kendi içinde arar, başka partiler suçlu mu diye şey olur. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Biz gayet kendimizden eminiz. Bu 15 arkadaşımızın 15’i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok. Kaldı ki bu ikinci tura giderken de bütün teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız, hep beraber çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ikinci turda seçimi kazanması için her türlü emeğimizi, varlığımız ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.